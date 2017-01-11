OSD: 2016’DA otomotiv üretimi ve ihracatında rekor kırıldı

İstanbul, 11 Ocak () – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2016 yılında otomotiv üretiminde ve ihracatında rekor seviyelere çıkıldığını duyurdu.

OSD’den yapılan açıklamada, 2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam üretimin yüzde 9, otomobil üretiminin de yüzde 20 arttığı kaydedildi. 2016 yılında toplam üretim 1 milyon 486 bin, otomobil üretiminin de 951 bin adet gerçekleşti. 2016 yılında toplam pazar bir önceki yıla yakın bir seviyede, 1 milyon 8 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 4 oranında arttı ve 757 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç üretimi azaldı Ticari araç grubunda, 2016 yılında üretim bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında daralırken, hafif ticari araç grubunda daralma yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise yüzde 12 oranında daralma ile sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 6, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 44 geriledi. 2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 23 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 141 bin adet, otomobil ihracatı ise 746 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 12, Euro bazında yüzde 13 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,2 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 21 artarak 8.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında toplam otomotiv üretimi, adet ve Euro bazında ihracatında tarihi rekor seviyeye ulaşıldı.