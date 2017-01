OSB Başkanı Bahar: 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi mümkün değil

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin ithalata dayalı ve ara ürün tuzağında bir ülke olduğuna işaret ederek, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi hedefinin mümkün olmadığını söyledi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Organize Sanayi İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kasapoğlu ve OSB Başkanvekili Fatih İncir'in yanı sıra çok sayıda işadamının katıldığı toplantıda, sanayicinin sorunlarını dile getirdi. Bazı olayların sanayiciyi yorduğu ve üzdüğünü dile getiren Ali Bahar, sermayesi 250 bin TL üzerindeki anonim şirketlerin bir avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin 2008'te çıkan yasa ve bu konuda birçok işletmeye geriye dönük cezalar uygulanmasına tepki gösterdi.

'LOBİNİN RÜYASI SANAYİCİNİN CEBİNDEN OTLANIYOR'

Bu hafta OSB'deki tüm sanayicilere bir yazı geldiğini belirten Ali Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcılıktan '250 bin lira sermayeyi aşan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır' diye bir yazı geldi. 2008'te çıkan bu yasa bugüne kadar uygulanmamış ve bazı barolar buna itiraz etmiş. OSB'deki şirketler büyüktür ve rakamlar da 250 bin liranın üzerindedir. Geriye dönük binlerce lira cezayla ve bir savcılık yazısıyla burun buruna kalıyor sanayici. Olmayan şeye iş yaratma felsefesi. Birileri gidiyor bir yerlerde lobi yapıyor, lobinin rüyası sanayicinin cebinden otlanıyor. Gelmeyecek iş gücüne para ödüyor sanayici. Biz buna itiraz ediyoruz, herkesin eli bizim cebimizde. Biz buna tepki gösteriyoruz."

Ali Bahar, savcılıktan gelen geriye dönük cezaların ise 250- 300 bin lira civarında olduğunu söyledi.

SÜREKLİ 'SORMA VER' PARASI

Gıda şirketlerinin, çevre mühendislerine işe gelmeden maaş ödediğini belirten Ali Bahar şöyle konuştu:

"Her fabrika, trafosu nedeniyle bir elektrik mühendisine aylık ücret ödüyor. Belki ayda bir kere geliyor bu kişi o fabrikaya, ama sanayici maaş ödüyor. Sanki 'sorma ver' dünyası yaşıyor sanayici. Oysa biz organize sanayi olarak 2'şer avukat, elektrik mühendisi ve çevre mühendisi çalıştırsak ve tüm sanayicimize o 6 kişiyle hizmet versek sanayicimizin cebinden bu para çıkmayacak. Sonra biz neden ihracat yapamıyoruz, neden ürettiğimiz ürünler dünyada diğerlerine göre daha pahalı. İşte bu sebeplerden dolayı. Sürekli 'sorma ver' parası. Tarafların tamamının dinlenmesi lazım. Bu bizim canımızı sıkıyor."

'BURASI SAHİPSİZ KÖY DEĞİL Kİ'

Sanayicinin kasko tipi sigortalarını tam yatırdığını aktaran, bir iş kazası olduğunda uygulanan yurtdışı yasağına tepki gösteren Bahar şunları söyledi:

"İş kazası sonrası benim sanayicim yurtdışına gidecek, ihracatla ilgili anlaşmalar imzalayacak, yurtdışı yasağı geliyor. Hiçbir eksiği yok, bu yurtdışı yasağı niye geliyor? Bunu şu anda yaşayan sanayicilerimiz var. İş kazası oluşacak, bunu önleyici önlemleri de alıyor, hiçbir suçu yok ama yurtdışına çıkış yasağı geliyor. Her şeyini nizami yapmasına rağmen, biz hiçbir davayı kazanamıyoruz iş mahkemelerinde. Niye, 'sanayicinin parası var öder', mantık bu. Biz niye davaya gidiyoruz, direkt ödeyelim. Mücadeleye gerek yok yani, zaten hiçbirisini kazanamıyoruz. Hakimin karşısına çıktığında sanayici potansiyel suçlu. 'Yapmıştır, olmuştur, parası var, ödesin.' Burası sahipsiz köy değil ki, böyle bir şey yok. Biz artık bunlara tepki göstermek istiyoruz."

'İTHALATA DAYALI, ARA ÜRÜN TUZAĞINDAKİ ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin ithalata dayalı ve ara ürün tuzağındaki bir ülke olduğuna işaret eden Ali Bahar, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi hedefinin mümkün olmadığını söyledi. Bahar, "Eğer bir ürün üretip ihracat yapmak istiyorsak yüzde 60- 70 oranında ara ürünü ithal etmek zorundayız. Hele yüksek teknolojili ürünse yüzde 80- 90'dır. Bu durumda cari açığı çözmemiz mümkün olamaz. Bizim bir hedefimiz var; 500 milyar dolar ihracat, 2023, ilk 10 ekonomi. Bu mümkün değil ama matematik olarak mümkün olmasını arzu ederiz."

'HER YIL YÜZDE 18 BÜYÜRSEK, ANCAK'

Hindistan'ın 10'uncu büyük ekonomi olduğunu, Türkiye'nin ise 19'uncu olduğunu belirten Ali Bahar, şöyle devam etti:

"2023'e kadar Hindistan hiç büyümez ve biz her yıl yüzde 18 büyürsek ancak 10'uncu ekonomi olabiliyoruz. Yüzde 3 büyüdüğümüzde 35 milyar dolar, 18 büyürsek 170 milyar dolar veririz. 2023'e kadar 6 yıl var, 6 çarpı 170 milyar dolar bu ülke cari açık verebilir mi, veremez mi basit matematik. Eğer böyle giderse orta gelir tuzağı ve ithalata dayalı ara ürün tuzağından kurtulamayız. Kurtulmamızın yolu arge ve inovasyonda ülkemizin geliştirilmesi, bilim konusundaki adımlardır. Bu adımların da olmazsa olmazı üniversite- sanayi işbirliği ve devlet teşvikleridir. Üniversitelerin şu anki yapısı sanayi ile birlikte bu adımları atmaya uygun değildir. Üniversitelerin mutlaka profesyonelleşmesi, doğru hedeflenmesi, hedefine ulaşmayan üniversitelerin de cezalandırılmasıyla mümkündür."

'DÖVİZİN YÜKSELMESİ MALİYETLERİMİZİ KORKUNÇ ARTIRMAKTA'

Dövizin bu kadar yükselmesinin sanayiyi ağır derecede etkileyen bir faktör olduğunu vurgulayan Ali Bahar sözlerini şöyle tamamladı.

"İthalata dayalı ara ürün sıkıntısı yaşayan bir ülkede sanayici olmak zaten çok zordur. Biz zaten bir kanadımızda cesaret, bir kanadımızda korkuyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla dövizin yükselmesi maliyetlerimizi korkunç derecede artırmakta ve bu nedenle fiyatlarımıza zam yapma konusunu gündeme getirmektedir. Bu halka muhakkak yansıyacaktır. Biz bunun halka yansımasından hoşlanmıyoruz. Onun için dolar ve euro'nun yükselmesine karşı çok hızlı önlem alınması gerekiyor."

