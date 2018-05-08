Ortadoğu Gruptan Kayyum talebi açıklaması

ELEKTRİK enerjisi üretimi ve satışıyla ilgili faaliyet yürüten Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Ortadoğu Enerji A.Ş. yönetimi, 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması ve şirkete kayyum atanması talebiyle dilekçe verilmesi haberine dair açıklamalarda bulundu.

Bir ajans tarafından servis edilen “Enerji devine kayyum talebi” başlıklı habere dair yazılı bir açıklamada bulunan Ortadoğu Grup Yönetimi, “Haber metnine konu olan iddialar tamamen gerçek dışı olup, davacılar defalarca farklı dosyalar üzerinden kayyum talebinde bulunmuşlarsa da her defasında mahkemelerce kayyum talepleri reddedilmiştir. 2015 ve sonrasındaki her genel kurula sorunsuzca dahil olan davacının bu iddiası da, gerek mahkemeleri gerekse kamuoyunu yanıltma amacı gütmektedir” ifadelerini kullandı.

"KAYYUM TALEBİ TÜRK HUKUKU TARAFINDAN REDDEDİLDİ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Haber metnine konu olan iddialar tamamen gerçek dışı olup, davacılar defalarca farklı dosyalar üzerinden kayyum talebinde bulunmuşlarsa da her defasında mahkemelerce kayyum talepleri reddedilmiştir. Talepte bulunulan dilekçenin verildiği sayın mahkeme de en son 08.02.2018 tarihinde yapılan duruşmasında şirketimizin zaten olağan genel kurulunun yapılacağını, şirketin organ eksikliği bulunmadığını belirterek kayyum talebini reddetmiştir. Davacılar hukuk dışı menfaatlerini temin için ne yazık ki bu yollarla şirketimizi tehdit altına alabileceklerini düşünseler de çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri buna izin vermemektedir. Ayrıca 28.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurula davacılar usulüne uygun davet edilmiş ve katılmış olup, genel kurul toplantı tutanağı da delili olup, genel kurulun toplanamayacağı ya da yapılamayacağıyla ilgili ne şerh düşmüşler, ne de itirazda bulunmuşlardır. “

Açıklamanın devamında ise, “ Haber içeriğinde mahkemenin talep yönünde bilirkişi raporu aldırdığı da tamamen gerçek dışı olup, dosyaya davacılar ücret mukabilinde yazdırdıkları kendi mütalaalarını sunmuşlardır. Mahkemenin re'sen ya da talep üzerine aldırdığı bir rapor söz konusu değildir. Pay senetlerinin cebri icrayla teslim alındığı iddiası da gerçek dışı olup, şirket kayıtlarımızdan da ilgili pay senedinin basımının yapıldığı şirket kayıtlarından da anlaşılacağı üzere pay senetleri davacıların taleplerinden sonra basımı yapılmıştır. Daha önce bunun yerine geçen ilmuhaberler de zaten davacının uhdesinde idi. 2015 ve sonrasındaki her genel kurula sorunsuzca dahil olan davacının bu iddiası da gerek mahkemeleri gerekse kamuoyunu yanıltma amacı gütmektedir” İfadeleri kullanıldı.

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