Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki 200 bin dekarlık bağlardan elde edilen yıllık 50 bin ton asma yaprağının 22 bin tonu, sarma yapılmak üzere salamura olarak Orta Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.Manisa'nın Sultaniye üzüm üretiminde önemli bir yere sahip ilçesi Alaşehir ilçesindeki bağlarda yeni filizlenen asma yapraklar, taze olarak hem iç, hem de dış piyasa için toplanmaya başlandı. Üzüm üreticileri, aşırı sıcaklara yakalanmamak için sabah saatlerinde bağlarda yaprak toplayarak salamura yapılması için işletmelere gönderiyor. Kasalarla üreticiden alınan asma yaprakları, işletmelerde salamura hale getirilip, büyük bidonlarda işleniyor.'GEÇEN YILA NAZARAN FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK'15 yıldır bağcılıkla uğraşan Ali Yağız, fiyatların geçen yılla aynı olduğunu belirterek, "Sezonda eğer üzüm az olursa, yaprak çok olur. Bu sene üzüm az, yaprak çok. Ancak fiyatlarda geçen yıla nazaran bir değişiklik yok. Maliyetimiz her geçen yıl artarken, yaprak fiyatlarında bir artış olmuyor. Geçen yıl taze yaprağı kilogramı 3 -4 lira arasındaydı. Fiyatlar daha sonra 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Bizim beklentimiz taze yaprağın kilosunun 5 lira olması" diye konuştu.50 BİN TON YAPRAK TOPLANIYORAlaşehir ilçesinde yaklaşık 200 bin dekar bağ alanın bulunduğunu ve yüzde 45 oranında sofralık, yüzde 55 ise kurutmalık üzüm üretiminin yapıldığını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş, yıllık asma yaprağı üretimlerinin de 50 bin ton olduğunu ifade etti. Memiş, "Yaprak üzüm üreticiliğinde özellikle kadın işgücü bakımından hem ev ekonomisine, hem de ikinci ürün gibi değerlendirilerek ilçe ekonomisine önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Nisan sonu temmuz ortasına kadar bağlarımızdan özellikle kadınlarımız yaprak toplayarak ekonomilerini belli bir miktarda iyileştirmeye çalışmaktadır. Fiyatlarımız ise kilogramda 2 ila 4 lira arasında değişmektedir. Yaprak, yarım saplı veya sapsız olarak toplanıp salamura olarak değerlendirilmektedir. Tahminimize göre ilçemizde 200 bin dekarlık bağdan, yıllık 50 bin tona yakın yaprak toplanmaktadır" diye konuştu.ORTA DOĞU ÜLKELERİNİN GÖZDESİİlçede toplanan yaprağın 22 bin tonunun özellikle Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Memiş, "İlçemizden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Filistin başta olmak üzere ihracat yapıyoruz. Turgutlu, Salihli ve merkezden de yaprak ihracatı oluyor. Salamura olarak ihraç ediliyor. İhracatımız mayıs ayı sonu ile haziran ayı içerisinde gerçekleştiriliyor. Taze olarak toplanıp salamura olarak hazırlanıp ihraç ediliyor" diye konuştu. Memiş, Orta Doğu ülkelerinin asma yaprağını en çok tercih etmesindeki sebebinin, damak tadının benzer olmasından kaynaklandığının altını çizdi.'İÇ PİYASADA 5-8 LİRA ARASINDA SATILIYOR'Yaprak alımı yapanlardan Beyazıt Şahbaz, önümüzdeki sezon iç ve dış piyasa için hazırlıkların başladığını belirterek, "Genelde Irak taraflarına ihracat yapıyoruz. Kimi zaman da Almanya'ya yaprak gönderiyoruz. Üretimimizin yüzde 30'u ihracat yapılıyor, yüzde 70'ini ise iç piyasaya gönderiyoruz. İç piyasada marketlerde salamura olarak satılıyor" dedi. Fiyatların geçen yılla aynı olduğunun altını çizen Şahbaz, "Yaprak fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasında çok bir fark yok. Bu sene üzüm az olduğu için yaprak biraz fazla. Kalitesine göre 2.5 lira ile 6.5 lira arasında alım yapıyoruz. Piyasada ise 5 lira ile 8 lira arasında satılıyor" diye konuştu.Şahbaz son olarak yaprakta yaşadıkları en önemli sorunun kalıntı olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuda yurt dışına ihracatta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu nedenle yaprak alımında titiz davranıyoruz. Üreticilerimizin organik yaprak üretimini geliştirmeyi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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