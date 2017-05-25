Organik fasulyeyi 35 liradan ihraç ediyorlar

Nedim KOVAN/AKKUŞ(Ordu), () - ORDU’nun Akkuş İlçesi’nde 6 yıl önce 2 TL’den satılan, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen ‘Akkuş Şeker Fasulyesi’nin fiyatı 20 TL’ye çıktı. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, bu yıl organik üretim yaparak Avrupa ülkelerine 35 TL’den 100 ton organik fasulye ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ordu’nun Akkuş İlçesi’nde yetişen, kilosu 2 TL’den satılan ‘Akkuş Şeker Fasulyesi’, yaklaşık 6 yıl önce Akkuş Ziraat Odası’nın girişimleri sonucu, Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' olarak tescillendi. Tescillendikten sonra her geçen yıl artan fasulyenin fiyatı 20 TL’ye kadar çıktı. 2 bin üretici tarafından yaklaşık 300 ton ‘Akkuş Şeker Fasulye’ üretimi yaptıklarını belirten Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, yurt içinden ve yurt dışından çok yoğun taleple karşılaştıklarını, sulama sorunu nedeniyle de talebi karşılayamadıklarını söyledi. Üreticinin ürettiği fasulyeyi ilçede kurdukları paketleme tesisinde paketleyerek perakende olarak sattıklarını belirten Kaya, şöyle dedi:

“İlçemizde üretilen fasulye lezzet olarak çok farklı. Fasulyenin toprak yapısı, damak lezzeti, kabuğu ve pişirilmesi gibi özelliklerinin ortaya çıkması içinde Ordu Üniversitesi’ne bilimsel çalışma yaptırmıştık. Girişimlerimiz sonucu coğrafi işaret olarak fasulyeyi tescillemiştik. Tescillenmeden önce 2 TL civarında olan fasulye fiyatı bugün 15-20 TL’den satılıyor, yoğun talep karşısında üreticilerimizde bu üretime önem veriyor.”

FINDIĞIN FİYATINIDA GEÇTİ

Fasulyenin fındığa göre daha çok kazandırdığını, fındık fiyatının 10 TL’nin altında seyretmesi nedeniyle ilçede üreticilerin alternatif ürünlere yöneldiğini de vurgulayan Ahmet Kaya, şöyle devam etti:

“Akkuş şeker fasulyesinin değerini verebilecek şuanda bir fasulye yok. Damak zevki, erken pişmesi, kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliği bulunuyor. Şu anda Türkiye'de fasulyede en geçerli marka bizim fasulyemiz. Böbrek şeklini andıran, beyaz renkli, kendine has tadı, aroması ve kokusu olan fasulyenin organik üretimini yapacağız. 2 bin üreticimizden 600’ü organik üretim yapıyor. Organik fasulyeye Avrupa’dan 35 TL’den talep var. Organik olarak Avrupa’ya ilk fasulye ihracatımızı bu yıl yapacağız. İhracatla ilgili sözleşmemiz hazır, imzalar atılacak. İlk etapta 100 ton organik fasulye ihraç etmeyi planlıyoruz. Yıllık 400 ton fasulye üretmeyi planlıyorduk ancak sulama sorunu nedeniyle 300 ton civarında üretim yapabiliyoruz. Sulama problemini aşamadığımız için üretim maalesef bu seviyeden yukarı çıkmıyor.”

Başkan Ahmet Kaya, üretilen fasulyenin Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bolu gibi illerde restoranlar tarafından yoğun tüketildiğini, yurt dışına da kargo ile fasulye satışı yaptıklarını ekledi.

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