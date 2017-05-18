Ordu’da işsiz kadınlara ‘Butik çikolata’ eğitimi başladı

ORDU'da yaşları 25 ile 30 yaş arasındaki işsiz kadınların, iş gücüne katılmaları için hazırlanan 168 bin 709 euroluk 'İş'de kadınlar' projesi kapsamında, 60 kadın ‘butik çikolata’ yapmayı öğreniyor.Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Büyükşehir Belediyesi, Ordu Ticaret Borsası, Ünye TSO, Fatsa TSO, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Ordu Genç İnovatif Girişimciler Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) hibe destekli olarak hazırlanan 'İş'de Kadınlar' Projesi hazırlanarak uygulamaya koyuldu. Proje kapsamında yaşları 25 ile 30 yaş arasındaki işsiz kadınlara butik çikolata yapımı için eğitimler verilmeye başlandı.168 bin 709 euroluk 'İş'de kadınlar' projesi kapsamında açılan kurs hakkında bilgi veren Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, eğitimlerin odanın bodrum katında 128 metrekere alanda kurulan laboratuvarda gerçekleştirildiğini belirterek, “Proje kapsamında kursiyerler 2 grup halinde teorik eğitimlerini almaya başladı. İlk uygulama eğitim grubunu oluşturan 20 kişi butik çikolata üretmeye başladı. Burada eğitim gören katılımcılarımız girişimcilik faaliyetlerini daha bilgili ve bilinçli olarak başlatıp devam ettirebileceklerdir. Sektörde çalışmak isteyen kursiyerlerimiz daha rahat iş imkanı elde edebileceklerdir. Proje sayesinde Ordu fındığı çikolata ile buluşarak katma değeri yüksek ürün olarak ihracatı gerçekleştirilip daha fazla ekonomiye katkıda bulunulacaktır. Aynı zamanda ilimizde gelişen turizme katkı sağlayarak Ordu ilini butik çikolata şehri olarak tanınmasına vesile olacaktır” dedi.Başkan Servet Şahin haftada 5 gün ve günde 8 saat olmak üzere verilen eğitimlerin 29 Haziran’da sona ereceğini belirtti.FOTOĞRAFLI