Ordu Giresun Havalimanı’nda sevindiren gelişme

Nedim KOVAN/ORDU, () – BAŞBAKAN Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’de deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın, 2017’de A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına alındığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda oluşturulan teşviğin Bakanlar Kurulu’nda alınan kararın ardından Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin son zamanlarda ilgisinin arttığı Ordu’da, A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı yakıt desteği ile kentte yapılan uçuş sayısının artmasına etkili olacağını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “2017 için Ordu-Giresun Havalimanı'nın A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına alınması, bölge turizmine büyük ivme kazandıracak. Ayrıca bölgemiz turizmi için de önemli bir kazanç olacak. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve Ordu’yu tercih eden turist sayısının da önemli oranda artacağını tahmin ediyoruz. Ordu’ya, Giresun’a ve bölgemize, bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.