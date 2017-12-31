Ordu'da konut ve arsa fiyatları uçtu

ORDU'nun Büyükşehir olması ve kentte büyük kamu yatırımlarından bazılarının tamamlanması, emlak ve konut fiyatlarını uçurdu. Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, çalışmaları süren mevcut yatırımların tamamlanmasıyla fiyatların dahada yükselebileceğini söyledi.

Ordu Üniversitesi'nin kurulması, Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılması, Ordu'nun Büyükşehir olması, Ordu Çevre Yolu Projesi'nde ve Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi çalışmalarında sona yaklaşılması, Kayak Merkezi'nin hizmete girmesi, kent merkezinde belediyelerin altyapı çalışmalarının olması ve kırsal mahallelere ulaşımı kolaylaştıracak grup yollarının sıcak asfalta kavuşması Ordu'nun emlak ve konut alanındaki fiyatlarını yükseltti. Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Türkiye'nin deniz üzerine kurulan ilk ve tek havalimanının Ordu'nun Gülyalı İlçesi'nde olduğunu hatırlatarak, özellikle ulaşım alanında yürütülen kamu yatırımlarında ciddi mesafe kat edilmesiyle kentte hızlı bir büyüme yaşandığını belitti. Ordu'nun büyükşehir olmasıyla ve diğer kamu yatırımlarının hız kazanmasıyla daha da rağbet gören bir kent haline geldiğini vurgulayan Uğur Yüce, şöyle dedi:

"Ordu-Giresun Havalimanı açılalı 2.5 yıl oldu. Burayı kullanan yolcu sayısıda 2 milyonu geçti. Ordu'ya çok ciddi rağbet var. Yine Belediyeler tarafından kent merkezinde ciddi altyapı yatırımları, kırsal mahallelerde grup yollarında asfalt çalışmaları ulaşımı kolaylaştırıyor. Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Ordu Çevre Yolu çalışmalarıda son aşamada. Ordu Üniversitesi'nin öğrenci sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Akabinde Şehir Hastanesi projesinin hazırlığı da var. Özellikle havalimanıyla birlikte Ordu'nun Büyükşehir statüsünü alması kente büyük ivme kazandırdı. Büyük yatırımcılar geliyor fakat arsa bulamadıkları için yatırım yapamadan geri gidiyor, yada komşu Giresun gibi illere yöneliyorlar."

ARAPLAR KONUTTA ÜNYE VE FATSA'YA YÖNELDİ

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Körfez ülkelerinden de ciddi rağbet olduğunu, Ordu'yu ziyaret eden Arap turistlerin Ünye ve Fatsa'da konut alışverişi yaptığını da ifade eden Yüce, şöyle dedi:

"Ordu-Giresun Havalimanı hizmete açılmadan önce havalimanının olduğu Gülyalı İlçesi'nde arsa metrekare fiyatı 100 lira civarındayken şimdi 700 liraya kadar yükseldi. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışması yürütüyor. Bu hizmetlerin olmasıyla buralarda da fiyatlar ciddi olarak arttı. Mevcut konut sayısı az, sürekli artan nüfus var. Mutlaka kentsel planlamaya ihtiyaç var. Arsa sıkıntısı nedeniyle belli bölgelerde konut yapılması çarpık yapılaşmayı da beraberinde getiriyor. Havalimanı var, lojistik depo yok. Bunu yapmaya alanda yok. Özellikle havalimanına yakın yerlerde sanal fiyatlar oluştu. Dönümü 100 bin TL olan arsa-araziler 700 bin TL'ye çıktı. Ancak buda sanalda, ne alan var ne satan var. Böyle olması yatırımcıyıda küstürdü. Arap turistler Altınordu'dan konut alıyordu son yıllarda onlarda Ünye ve Fatsa'ya yöneldi. Fiyatların artmasıyla yakın sahil ilçelerine yöneldiler. Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolunun açılmasıyla bu bölgeye Sivas'tan da ciddi talep olacak. O zaman bu fiyatların daha da artması söz konusu. Asıl mesele 50-100 yıl sonrasına göre yeni kentsel plan yapılması gerek. Mevcut konutlar, turizm sanayi yatırımı için arsalar talebi karşılamıyor. Mevcutta devam eden kamu yatırımları da var. Onların tamamlanmasıyla bu fiyatlar dahada yükselecek."

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