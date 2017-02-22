Ordu'da çöpler ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor

Nedim KOVAN/ORDU, () – ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde bulunan Katı Atık Ayrıştırma ve Gruplama tesisinde yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından çöplerin ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldığını, bu çalışmanın da Türkiye’de örnek gösterilen bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

Altınordu İlçesi’nde Karapınar Mahallesi’nde bulunan Katı Atık Ayrıştırma ve Gruplama Tesisi, yapılan yenileme çalışmalarının ardından teknolojiye uygun hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Katı Atık Ayrıştırma ve Gruplama Tesisinin yenilenmesiyle ayrıştırma miktarının da iki katına çıktığını belirterek, “Teknik imkanlarını geliştirip, çevre ve çalışan sağlığı açısından baştan aşağı yenilediğimiz tesisimizi modern bir hale dönüştürdük. Yaptığımız çalışmaların ardından personele dayalı iş gücü azaltılırken; pet, plastik, metal ve alüminyum gibi geri dönüşüm malzemelerinin ayrıştırılma miktarı da yaklaşık 2 katına çıktı. Geri dönüşüme ayrılan malzemelerin yanabilir mahiyette olanlarını atıktan türetilmiş yakıt haline getirerek Ünye Çimento'ya satıyoruz. Sorun olmaktan çıkardığımız çöpten bu vesileyle para kazanıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla çöp konusunda daha hızlı ve sağlam çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Yenilenen tesise ilaveler yapıldığını da vurgulayan Başkan Enver Yılmaz, “Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında tesise balistik seperatör, balya pres makinesi, poşet açma makinesi, döner elek, seçme bandı, lastikli ve çelik konveyör ve elektromanyetik mıknatıs gibi yeni makineler kazandırıldı. Tesisin zemini tamamen yenilenerek atık su drenaj hattı yapıldı. Havalandırma ve klima sistemleri ile koku giderici uygulamanın da devreye alındığı tesis, personelin sağlığı için daha uygun şartlarda hizmet vermeye başladı” diye konuştu.

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