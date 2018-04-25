Ordu'da çilek üretiminde rekor artış

ORDU'da fındığa ek gelir sağlamak için çilek üretimi yapan üreticilerin çileğe ilgisi her geçen yıl katlanarak artıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, 400 dekar alanda 700 ton çilek üretimi yapılan Ordu'da, bu yılki hedefin bin ton üzerinde üretim olduğunu söyledi.

Ordu'da fındığa ek gelir sağlamak amacıyla üreticiler, alternatif ürünlere yönelmeye devam ediyor. Kivi, organik yumurta üretimi, tavukçuluk, arıcılık, ceviz, örtü altı sebze yetiştiriciliği, kesme çiçekçilik, balıkçılık, hayvancılık ve çilek üretimiyle fındık dışında alternatif gelir kaynakları yaygınlaşıyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle çilek üretimine üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini, 2012'de sadece 15 ton çilek üretimi yapılan Ordu'da bu üretimin 400 dekar alanda 700 tona kadar yükseldiğini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin çilek üretimi yapan üreticilere ciddi destek ve katkı sağladığını, bu desteklerle üreticinin üretime daha da önem verdiğini vurgulayan Kemal Yılmaz, "Bugünlerde ilimizde çilek hasadı başladı. Üreticilerimiz ürettikleri çileğin tamamına yakınını daha pazara inmeden tarlada satıyor. Çileğin hem üretimine hem de tüketimine bölgemizde büyük ilgi var. Özellikle Altınordu, Perşembe, Ünye ve Fatsa sahil bölgesinde üretim yapılıyor. Üretimin büyük bölümü ise Altınordu'da Kayabaşı Mahallesi'ndeki çilek tarlalarında. İl genelinde üretim yaygınlaşıyor, yüksek rakımlı birçok ilçemizde de deneme amaçlı üretimler var. Bu sene 700 ton çilek üretimini bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

YAYLA ÇİLEĞİNE TURİSTLER RAĞBET GÖSTERİYOR

Kabadüz ilçesine bağlı bin 500 ile 2 bin rakımlı Turnalık ve Çambaşı yaylasında da çilek üretimi yapıldığını, burada yetiştirilen çileğin aroma tadının daha da iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Çambaşı yaylamız özellikle yaz döneminde çok yoğun yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Burada yayla yolu kenarında tarlalarda üretilen çilekler ise genelde yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce tüketiliyor. Turistler tarlalardan toplayıp çilek alıyor, rağbet gösteriyor. 10 yıl öncesine göre kıyasladığımızda çilek üretiminde çok yüksek artış var. Çilek başta olmak üzere diğer alternatif ürünler üzerinde projeler üretiyoruz" diye konuştu.

Ordu'da organik yetiştirilen çileğin kilogramı ise tezgahlarda 8 TL'den satılıyor.



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