“OPEC üretim kısıntıları muhtemelen 2020 yılına uzatılacak”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Haziran () – Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2019 yılının sonunda bitmesi planlanan üretim kısıntılarının muhtemelen 2020 yılına uzatılacağını söyledi.

ST Petersburg Ekonomik Forumu’nda konuşan Ghadhban, konu üzerine bir kararın gelecek OPEC toplantısında görüşüleceğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Moskova ve Riyad’ın üretim kısıntılarını koordine etme konusunda anlaştıklarını ancak anlaşmanın geçeği hakkındaki kararın halen beklendiğini söyledi.