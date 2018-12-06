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OPEC toplantısında gündemin üretim kısıtlaması olması bekleniyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Viyana’da bugün gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında gündemin, petrol üretiminin günlük 1 – 1.4 milyon varil arasında kısıtlanması, olası kısıtlamaya...

OPEC toplantısında gündemin üretim kısıtlaması olması bekleniyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () – Viyana’da bugün gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında gündemin, petrol üretiminin günlük 1 – 1.4 milyon varil arasında kısıtlanması, olası kısıtlamaya üye ülkelerin tepkisi ve Katar’ın örgütten ayrılacağı duyurusu olacağı bekleniyor.
Ekim ve Kasım aylarında petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün sebepleri olarak;
-  talep büyümesinde yavaşlama bekleniyor olması,
- ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet tanıması,
- hızla artan üretim ve
- ABD’nin yüksek envanteri gösteriliyor.
Piyasalarda her ne kadar sonucun ne olabileceğine dair bir taslak olsa da ve masanın önünde büyük bir varil almak için bir tür anlaşma olacağını düşünürken, her milletin kaçmaya istekli olabileceği bir şey olabilir. Rusya’nın sürekli olarak üretimi arttırmak istediği göz önüne alındığında, ülkenin bu üretim kesintisinin bir parçası olacağı konusunda şüpheler olduğu tahmin ediliyor.

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