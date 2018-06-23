OPEC petrol üretiminin arttırılması hedefi için Rusya’yla bir araya geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretimini arttırma hedefiyle ilgili Rusya ve diğer müttefikleriyle bir araya geldi.

OPEC üyeleri dün gerçekleştirilen 174’üncü olağan toplantıda petrol üretimini arttırmaya yönelik karara varmış, fakat toplantı sonunda kesin rakamlar açıklanmamıştı.

Suudi Arabistan, petrol üretiminin günde bir milyon varile çıkması gerektiği çağrısında bulnmuş fakat Irak üretimde kotayı doldurmakta zorlanan ülkeler olacağını, bu sebeple üretimin günde 700-800 varil olabileceğini öngörmüştü. İran ise üretimin iyimser bir bakış açısıyla günde 500 varil artmasını beklediğini duyurmuştu.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Yalnızca üretim kotasına ulaşamayan ülkeler petrol üretimini arttırabilir. Bu sebeple Suudi Arabistan üretimini günde 100 varil, Katar ise günde 700 varile kadar arttırabilir.”

“Fakat söz konusu durum Venezuela’nın üretiminin başka bir ülke tarafından arttırabileceği anlamına gelmiyor. Venezuela, arttırabildiği zaman kendi üretimini arttıracak. Arttıramadığı durumda ise diğer ülkeler Venezuela yerine bu eylemi gerçekleştiremeyecek.”

Rusya Enerji Balkanı Alexander Novak, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelere, petrol üretiminin günde 1.5 milyon varile çıkarılması için Rusya’nın gösterdiği çabalara rağmen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.