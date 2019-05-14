OPEC petrol sepeti varil başına 71.21 dolara yükseldi

İstanbul, 14 Mayıs () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti dün 0.55 dolar artışla 71.21 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 70.66 dolar düzeyindeydi.

OPEC petrol sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.