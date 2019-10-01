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OPEC Petrol Sepeti varil başına 62.51 dolara yükseldi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Pazartesi günü 0.2 dolar artışla varil başına 62.51 dolara yükseldi. OPEC'in verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 62.31 dolar...
EKONOMİ 01.10.2019, 08:52
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Pazartesi günü 0.2 dolar artışla varil başına 62.51 dolara yükseldi.
OPEC'in verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 62.31 dolar düzeyindeydi.
OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı 27 Eylül'de sona eren haftada, 2.59 dolar düşüşle ortalama 63.12 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 65.71 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
OPEC'in verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 62.31 dolar düzeyindeydi.
OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı 27 Eylül'de sona eren haftada, 2.59 dolar düşüşle ortalama 63.12 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 65.71 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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