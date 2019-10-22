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OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 0.56 dolar düşüşle 59.50 dolara geriledi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.06 dolar/varil düzeyindeydi. OPEC...
EKONOMİ 22.10.2019, 12:26
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 0.56 dolar düşüşle 59.50 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.06 dolar/varil düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
Ham petrol fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.
Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD’nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO’ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.
Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.06 dolar/varil düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
Ham petrol fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.
Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD’nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO’ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.
Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.
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