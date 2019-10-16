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OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.97 dolar/varil düzeyindeydi. OPEC...
EKONOMİ 16.10.2019, 09:03
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.97 dolar/varil düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.97 dolar/varil düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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