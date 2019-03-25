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OPEC petrol sepeti 1.11 dolar düşüşle 66.67 dolara indi

İstanbul, 25 Mart () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 hampetrol fiyatından oluşan petrol sepeti fiyatı Cuma günü 1.11 dolar düşüşle varil başına 66.67 dolara geriledi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat...

OPEC petrol sepeti 1.11 dolar düşüşle 66.67 dolara indi

İstanbul, 25 Mart () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 hampetrol fiyatından oluşan petrol sepeti fiyatı Cuma günü 1.11 dolar düşüşle varil başına 66.67 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen petrol sepeti fiyatı, bir önceki gün 67.78 dolar düzeyindeydi.
Böylece, petrol sepeti varil fiyatı 22 Mart'ta sona eren haftada, 0.60 dolar artışla, bir önceki hafta ortalama 66.62 dolar düzeyinden, 67.22 dolara yükseldi.
OPEC petrol sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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