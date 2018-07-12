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OPEC petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemiyor

İstanbul, 12 Temmuz () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı ve BirleşikArap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemediklerini söyledi. Kanada - BAE İş Konseyi toplantısı...

OPEC petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemiyor

İstanbul, 12 Temmuz () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı ve BirleşikArap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al-Mazrouei, petrol fiyatlarında oynaklık görmek istemediklerini söyledi.
Kanada - BAE İş Konseyi toplantısı için bulunduğu Kanada'da konuşan Al-Mazrouei, ham petrol fiyatlarında oynaklığın arzu edilen bir durum olmadığını ve OPEC'in daha yatay bir fiyat ortamını tercih ettiğini söyledi ve ekledi:
"Dalgalanmalar iyi değil ve biz fiyatlarda çok fazla dalgalanma görmek istemiyoruz. Ancak cari jeopolitik ortam fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor."

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