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OPEC olağan toplantısı Viyana’da başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 174. olağan toplantısı Viyana’da başladı. Örgüt üyesi ülkelerin petrol bakanlarının bir araya geldiği toplantıda petrol üretimine getirilen...

OPEC olağan toplantısı Viyana’da başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 174. olağan toplantısı Viyana’da başladı.
Örgüt üyesi ülkelerin petrol bakanlarının bir araya geldiği toplantıda petrol üretimine getirilen kısıtlamaların 2016 yılının sonundan bu yana ilk kez gevşetileceği ve üye ülkelerin üretimi artırması kararının alınacağı öngörülüyor.
Suudi Arabistan’ın üretimde günlük 500 bin varil artış beklerken, İran’dan bir artış olmayacağı öngörüsünde bulunmuştu.
Global Alpha Growth Fund’dan Varlık Yöneticisi Jake Robbins’e göre, OPEC üretim kısıtlamalarını gevşetecek. Robbins, "OPEC için şanssız bir gelişme olarak OPEC üyesi olmayan ülkeler petrol üretimini artırarak OPEC’in kısıtlamalarından faydalandılar. Şu an Rusya ve Orta Doğu’daki pek çok üye ülke de yükselen petrol fiyatlarını avantaja çevirerek bütçe açıklarını bu yolla kapatıyor” dedi.

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