Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) "zorlaşan piyasa koşulları ve ekonomide stres bazlı gelişmeler ile ilgili işaretlere" bağlı olarak, önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin petrol talebi öngörüsünü düşürdü. OPEC'in,...
EKONOMİ 05.11.2019, 12:49
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) "zorlaşan piyasa koşulları ve ekonomide stres bazlı gelişmeler ile ilgili işaretlere" bağlı olarak, önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin petrol talebi öngörüsünü düşürdü.
OPEC'in, yıllık Dünya Petrol Görünümü (World Oil Outlook - WOO) raporunda, "Geçen birkaç yıl içinde, küresel ekonomiyi baskılayan işaretlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak, en azından kısa ve orta vadeli küresel ekonomik büyüme görünümü, birkaç kez aşağı yönlü revize edildi" denildi.
OPEC'in raporunda, küresel petrol talebi büyüme hızının 2024 yılına kadar günde 104.8 milyon varil ve 2040 yılına kadar da günde 110.6 milyon varil düzeyinde olacağı öngörüldü.
OPEC'in, yıllık Dünya Petrol Görünümü (World Oil Outlook - WOO) raporunda, "Geçen birkaç yıl içinde, küresel ekonomiyi baskılayan işaretlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak, en azından kısa ve orta vadeli küresel ekonomik büyüme görünümü, birkaç kez aşağı yönlü revize edildi" denildi.
OPEC'in raporunda, küresel petrol talebi büyüme hızının 2024 yılına kadar günde 104.8 milyon varil ve 2040 yılına kadar da günde 110.6 milyon varil düzeyinde olacağı öngörüldü.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5