Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

OPEC Başkanı: ABD petrol üretimini artırmamızı istemedi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, ABD’nin Venezuela arz kesintileri ve İran’a tekrar uygulanacak ABD yatırımları nedeniyle OPEC’ten üretimi artırması için bir talepte bulunmadığını...

OPEC Başkanı: ABD petrol üretimini artırmamızı istemedi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı, ABD’nin Venezuela arz kesintileri ve İran’a tekrar uygulanacak ABD yatırımları nedeniyle OPEC’ten üretimi artırması için bir talepte bulunmadığını söyledi.
CNN Money’de yer alan habere göre OPEC Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei, “ABD bizim için önemli, fakat… resmi veya gayriresmi, ABD’den herhangi bir talep gelmedi” dedi.
Gelişen piyasaları konu alan bir televizyon programında konuşan Az Mazrouei, “Böyle bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta uluslararası basın kuruluşlarında Trump yönetiminin, gizlice Suudi Arabistan ve diğer bazı OPEC üyelerinden petrol üretimini artırmasını istediğine dair haberler çıkmıştı.
Donald Trump ABD’deki akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından Nisan ayında yaptığı bir Twitter paylaşımında, “Görünen o ki yine OPEC meselesi. Petrol fiyatları suni bir şekilde çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilmeyecek” demişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325