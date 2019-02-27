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OPEC/ Barkindo: OPEC Trump’ı diyaloğa çağırıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, ABD Başkanı Donald Trump’ı petrol piyasalarını dengelemek için diyaloga çağırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel...

OPEC/ Barkindo: OPEC Trump’ı diyaloğa çağırıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, ABD Başkanı Donald Trump’ı petrol piyasalarını dengelemek için diyaloga çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel petrol piyasasındaki arz ve talebi dengeleme diyaloğuna katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Barkindo, ABD’nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunun ve küresel arz ve talep dengesinde stratejik bir yeri olduğunu kabul ettiğini belirtti.
Genel sekreterin daveti, Trump’ın OPEC eleştirileri üzerine geldi. Trump'ın Pazartesi günü Twitter'da yaptığı petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu ve OPEC'in rahat davranmasını istediğine ilişkin açıklaması sorulduğunda, Barkindo ABD'nin tedarik ve talepte stratejik payı olduğunu söyledi.
Barkindo ayrıca, Nisan ayının, piyasanın üretim kısıtlamalarına tepkisini ölçmek için iyi bir zaman olduğunu belirtti ve OPEC üyeleri ve üye olmayan büyük üreticilerin tepki ölçümü sonrasında yeni önlemler için karar alacaklarını söyledi.
Üretim kısıtlamalarına uyumun etkileyici olduğunu söyleyen Barkindo, kısıtlamaların 2019 yılında devam etmemesi için bir sebep görmediğini belirtti ancak, İran ve Venezuela gtibi bazı OPEC üyelerine yönelik yaptırımların petrol piyasalarının dengelenmesini zorlaştırdığını ifade etti.
Barkindo, Nisan ayı, piyasayı değerlendirmek ve buna göre bir karar almak için uygun bir zaman olacak" dedi. Bir sonraki OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasındaki bakanlar toplantısı 17 – 18 Nisan tarihlerinde Viyana’da yapılacak.

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