Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

OPEC 2019 yılı için talep büyümesi öngörüsünü aşağı çekti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () –   Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2019 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 1.43 milyon varilden, 1.14 milyon varile çekti. OPEC’in açıklamasına göre, öngörüdeki...

OPEC 2019 yılı için talep büyümesi öngörüsünü aşağı çekti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () –   Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2019 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 1.43 milyon varilden, 1.14 milyon varile çekti.
OPEC’in açıklamasına göre, öngörüdeki kesintinin sebebi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin yılın ilk çeyreğinde petrol taleplerinde görülen düşüş oldu. Diğer yandan petrol talebi büyümesinde Hindistan ve Çin’in yıl boyunca etkili olacağı öngörüldü.
OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçılarının alacağı talep öngörüsü ise günlük 2.14 milyon varil oldu.
Petrol arzında görülen artışın, ABD, Norveç ve Brezilya’nın üretim artışının aşağı yönlü revize edilmesine rağmen, devam etmesi beklendiği belirtildi.
ABD öncülüğünde arz büyümesine katkısı olan OPEC üyesi olmayan ülkeler ise, Brezilya, Rusya, Çin, Avustralya ve Birleşik Krallık olurken, en büyük daralmaların Meksika, Norveçi Kazakistan, Endonezya ve Vietman’da görüleceği tahmin edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328