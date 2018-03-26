Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Onur Market yeni şubesini Tekirdağ'da açtı

PERAKENDE sektöründe hizmet veren Onur Market yeni şubesini Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'nde açtı. 'Alışverişte Onur Sözü' sloganıyla müşterilerini ağırlayan Onur Market'in Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki yeni...

Onur Market yeni şubesini Tekirdağ'da açtı
PERAKENDE sektöründe hizmet veren Onur Market yeni şubesini Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'nde açtı.
'Alışverişte Onur Sözü' sloganıyla müşterilerini ağırlayan Onur Market'in Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki yeni şubesinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, Onur Market ve Özen Grup çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. Marketin açılış kurdelesi, vatandaşlarla birlikte kesildi. Açılış töreninden sonra indirimli ürünlerden almak isteyenler marketi doldurdu. Onur Market'in bölge sakinlerine özel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceği belirtildi. Onur Market'te ayrıca kadınlar için her ayın 8'inde indirimler, fırsatlar ve sürpriz etkinlikler gerçekleştiriliyor, çocuklar için de keyifli aktiviteler düzenleniyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314