Onur Market yeni şubesini Tekirdağ'da açtı

PERAKENDE sektöründe hizmet veren Onur Market yeni şubesini Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'nde açtı.

'Alışverişte Onur Sözü' sloganıyla müşterilerini ağırlayan Onur Market'in Tekirdağ 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki yeni şubesinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Özen Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, Onur Market ve Özen Grup çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. Marketin açılış kurdelesi, vatandaşlarla birlikte kesildi. Açılış töreninden sonra indirimli ürünlerden almak isteyenler marketi doldurdu. Onur Market'in bölge sakinlerine özel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceği belirtildi. Onur Market'te ayrıca kadınlar için her ayın 8'inde indirimler, fırsatlar ve sürpriz etkinlikler gerçekleştiriliyor, çocuklar için de keyifli aktiviteler düzenleniyor.



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