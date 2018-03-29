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Onur Market, Bursa'da büyümeye devam edecek

MUDANYA'da Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret edip fikir alışverişinde bulunan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Bursa ve ilçelerinde büyümeye yönelik çalışmalarının süreceğini söyledi. Onur Market...

Onur Market, Bursa'da büyümeye devam edecek
MUDANYA'da Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret edip fikir alışverişinde bulunan Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Bursa ve ilçelerinde büyümeye yönelik çalışmalarının süreceğini söyledi.
Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. Yüzde yüz yerli sermayeli perakende zinciri olarak, Bursa ve ilçelerinde doğru noktalarda büyümeye devam edeceklerini ifade eden Murad Yavuz Gök, “Perakende sektöründe küçük hatalar karşımıza büyük sorunlar çıkarabiliyor, bu bilinçle çalışmak gerekir” diyerek sektörün zorluğuna vurgu yaptı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da şubeleşme yönündeki çalışmalarından, yaptıkları yatırımlardan ve girişimciliklerinden dolayı Gök’e ve Onur Market yöneticilerine teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda Murad Yavuz Gök, Başkan Hayri Türkyılmaz’a hediye takdim etti.

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