Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı

Turizmdeki canlanmayla beraber filosundaki uçak sayısı 33'e çıkan ve bu yıl 1 milyon 200 bin turist getirmeyi hedefleyen Onur Havayolları, artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına kabin personeli alım ilanına çıktı.İlana başvurular da yoğun ilgiyle başladı. 17 Haziran tarihine kadar yayında kalacak ilana başvuracaklar da Antalya'da ikamet eden veya edebilecek, yüzme bilme gibi şartlar aranıyor. Onur Air ayrıca İstanbul'da görevlendirmek üzere finans şefi, satış mühendisi, stajyer, MIS Specialist, ekip tahsis görevlisi, lisanslı uçak teknisyeni alımı için de personel alım ilanına çıktı.İstanbul dışında Antalya için de lisanslı uçak tenkisyenleri aranıyor.

Geçtiğimiz yıl 850 bin turisti Türkiye'ye getiren Onur Air turizmdeki iyi gidişle beraber bu yıl hedef büyüttü. 2019 yılı için 1 milyon 200 bin turist taşımayı hedefleyen Onur Air filosuna da yeni uçaklar katmaya devam ediyor.Filoya katılan son uçaklarla beraber 300 yolcu kapasiteli 11'i geniş gövdeli olmak üzere 33 uçağı bulunan Onur Air, artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına ilana çıktı. Şirket özellikle en çok turist taşıdığı Antalya'da ikamet eden veya edecek kabin görevlisi arıyor. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, “Biz geçen yıl Antalya’ya turist taşıyan ikinci taşıyıcıydık. Bu yıl ise birinci olmayı hedefledik. Antalya ve Ege’de çok iyi gidiyor.İngiliz ve Rus turistlerin gelişi çok iyi durumda. Turizmin iyi gitmesi de uçak sayımıza olumlu yansıdı.Hala uçak arıyoruz.Türkiye’ye gelen acenteler için uçaklarımızı seferber ettik.Daha çok uçak bulsak daha çok turist getiririz” dedi.

Kabin görevlisi başvuru şartları şöye

Genel Özellikler;

T.C. vatandaşı olup T.C. pasaportuna sahip,

Antalya'da ikamet eden/edebilecek olan,

1989 - 1999 yılları arasında doğmuş,

İyi derecede İngilizce, Rusça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca konuşabilen,

En az lise veya dengi okul mezunu, (Yurtdışında eğitim görmüş adaylar için denklik belgesi ibraz edilmesi zorunlu. Üniversite veya Meslek Yüksek Okulu Kabin Hizmetleri bölümü mezunu olunması tercih nedenidir.),

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 1 yıl tecili olan,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

Sağlık ve Fiziki Özellikler;

Sağlık durumu uçuşa elverişli, (Adaylardan işe başlamadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden uçuşa uygun olduğuna dair sağlık raporu almaları ve raporlarını Onur Air işyeri hekimliğine onaylatmaları gerekmektedir.)

Kadın adaylar için 1.60-1.80 cm, erkek adaylar için 1.70-1.92 cm boy aralığında,

Onur Air tarafından yapılacak olan boy-kilo ölçümünde boy ve kilosu orantılı,

Onur Air üniforması giyildiğinde vücudunun görünen yerlerinde dövme veya piercing bulunmayan,

İstenilen mesleki gereklilikleri şöyle

Seyahat etme engeli olmayan,

İnsan ilişkilerinde başarılı ve sabırlı,

Ekip çalışmasına yatkın,

Pozitif ve güler yüzlü,

Farkındalığı yüksek ve öğrenmeye yatkın,

Satış teknikleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,

Mesleki şartların gerektirdiği dayanıklılıkta,

Yüzme bilen

Tecrübe:

En çok 3 yıl tecrübeli adaylar

Eğitim Seviyesi:

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Yabancı Dil:

Türkçe( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) İngilizce( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) Almanca( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) Fransızca( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) İtalyanca( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi) Rusça( Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

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