Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

ONLINE alışverişe artan ilginin alışveriş merkezlerine olan talebi azaltmadığını belirten Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, özellikle outlet alışveriş merkezlerinin daha fazla talep gördüğünü belirterek “Tüketici uygun fiyatın peşinde” dedi.

AVM’lerin tüketici gözünde kaliteli ve avantajlı alışverişin yeri olarak bilindiğine dikkat çeken Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, sezon indirimleri döneminde dahi outlet AVM’lerin sepet ortalamasını artırmaya devam ettiğini dile getirdi. Isıgöllü, “Outlet kültürünün yıllar içinde yerleşmesiyle alışveriş alışkanlıkları değişirken, kalite ve uygun fiyatı bir arada bulmak isteyen tüketiciler için outlet AVM’ler değişmeyen adres olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

“SEPET ORTALAMASINDA YÜZDE 45’LİK ARTIŞ BEKLENİYOR”

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını tüketiciyle buluşturduklarını belirten Oğuz Isıgöllü, outlet AVM algısı konusunda tüketicinin gözünde yaşanan olumlu değişmenin sepet ortalamasına da yansıdığını ifade etti.

Isıgöllü, “Outlet AVM’ler markaların hem yeni sezon hem de sezon sonu ürünlerine indirimli fiyatlarla sahip olabileceğiniz alışveriş noktaları olarak sadık bir müşteri kitlesine sahip. Sezon ortası indirimlerin başlaması, tüketicinin uygun fiyatlarla alışveriş yapmak üzere outlet AVM’leri tercih etme alışkanlığını değiştirmiyor. Hem İstanbullu hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin AVM’mize olan ilgisi sonbahar indirimlerinin başladığı dönemde de yoğun olarak devam ediyor. Ekim ayı ile birlikte sepet ortalamasında bu yıl yüzde 45 artış bekliyoruz. Bu artışta turistlerin payı da yadsınamaz” dedi.

“CİROSAL OLARAK DÜNYA SIRALAMASINA GİREN MARKALARIMIZ VAR”

Venezia Mega Outlet’in bünyesinde yer alan yerli ve yabancı markalarla oldukça zengin bir ürün çeşitliliği sunarak fark yarattığının altını çizen Isıgöllü, “Giyimden kozmetiğe, teknolojiden ev yaşam kategorisine kadar Türkiye’nin ve dünyanın en popüler markalarını outlet avantajlarıyla sunuyoruz. Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bilindik markaların dünyadaki en büyük mağazası da bizim bünyemizde bulunuyor. Ürün çeşitliliği ve kaliteyi birlikte sunmaya odaklanan vizyonumuz bize olumlu bir şekilde geri dönüyor” diye konuştu.

Isıgöllü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yıl boyunca düzenlediği festivaller ve etkinliklerle aktif bir programa sahip olan Venezia Mega Outlet, gelenekselleşen İndirim Panayırları ve küçük esnafı vatandaşla buluşturan Çarşı Pazar katı ile hem ziyaretçilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem perakende sektörünü canlandırmayı öncelikleri arasına yerleştiriyor.”