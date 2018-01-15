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Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastik açığa çıkıyor. Bir...

Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi, ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin ton ömrünü tamamlamış lastik açığa çıkıyor. Bir lastiğin geri dönüşüme gönderilmesiyle birçok ürün elde edilebiliyor. Ömrünü tamamlamış lastikleri geri kazandığımızda; yaklaşık yüzde 73 oranında granül kauçuk malzemesi, yüzde 19 oranında çelik tel, yüzde 8 oranında ise tekstil ve diğer maddeler geri kazanılıyor.

EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Bu kapsamda “25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümü amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Lisanslı Dernek ile Ümraniye Belediyesi'nin yapmış olduğu protokol kapsamında atık lastikler toplatılıyor. Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastikler lisanslı geri dönüşüm tesislerinde enerji ve hammaddeye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. 2017 yılında ilçede bin 100 ton atık lastik toplanarak geri dönüşüm sistemine dâhil edildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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