Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak'ta hava yolcusu yüzde 5.1 düştü

İstanbul, 7 Şubat () - Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerin de etkisiyle, havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 azalışla 11.5 milyon kişiye geriledi.

Devlet hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarının iç hat uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azalışla 60 bin 672'ye, dış hatlarda ise yüzde 11.1 azalışla 34 bin 55'e geriledi. Ocak ayında hizmet verilen uçak sayısı da yüzde 0.7 azalışla 124 bin 597'ye düştü. Açıklamada, "Bu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 1.7 azalışla 7 milyon 490 bin, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 10.9 azalışla 3 milyon 978 bin olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 azalış ile 11 milyon 486 bin kişi oldu" denildi.

Açıklamaya göre, üstgeçiş (overflight) uçak trafiğinde artış eğiliminin devam ettiği Ocak ayında üst geçiş yüzde 14.4 artışla 29 bin 870’e ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Ocak ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5.2 azalışla 61 bin 933 ton, dış hatlarda yüzde 3.3 azalışla 141 bin 925 ton, toplamda ise yüzde 3.9 azalışla 203 bin 858 tona ulaştı.