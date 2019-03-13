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Olası anlaşmasız Brexit sonrası birçok maldan ithalat vergisi alınmayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Birleşik Krallık, anlaşmasız bir Brexit durumunda, hali hazırda ülkeye giren ürünlerinin yüzde 80’i için uygulanan gümrük vergisi almama oranını yüzde 87’ye yükseltecek. Sky News haberine göre,...

Olası anlaşmasız Brexit sonrası birçok maldan ithalat vergisi alınmayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Birleşik Krallık, anlaşmasız bir Brexit durumunda, hali hazırda ülkeye giren ürünlerinin yüzde 80’i için uygulanan gümrük vergisi almama oranını yüzde 87’ye yükseltecek.
Sky News haberine göre, bu uygulama geçici olacak ve et ve süt ürünleri, otomotiv ithalatı ve bazı belirli mallarda geçerli olmayacak. İrlanda’dan yapılan ithalatlar için bir engel olmaycak ancak geçici uyguama İrlanda için uygulanmayacak.
Gelişmelerin etkisiyle, Başbakna Theresa May’in revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi üzerine sert düşen sterlin hafif toparlanara dolar ve euro karşısında yüzde 0.5 değer kazandı.

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