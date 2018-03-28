Okyay: Savunma sanayi, ulusal bağımsızlıkta çok önemli (2)

ÇANAKKALE’de, ‘Havacılık ve Savunma Sanayinin İleri Teknoloji Üretime Etkisi’ konferansında konuşan Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, “Kendine yeterli bir savunma sanayisine sahip olmamız ulusal bağımsızlığımız açısından çok önemli” dedi.

Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ‘Havacılık ve Savunma Sanayinin İleri Teknoloji Üretime Etkisi’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay katıldı. Osman Okyay, konferansta yaptığı konuşmada, ülkelerin dışarıdan temin edilen silah ve savunma sistemleriyle kendilerini savunamayabileceklerini belirterek, “Kendine yeterli bir savunma sanayisine sahip olmamız ulusal bağımsızlığımız açısından çok önemli. Birçok açıdan çok önemli ama birinci sıraya tabii ki de ulusal bağımsızlığımızı koyuyoruz. Yani siz dışarıdan temin ettiğiniz silah sistemleriyle, savunma sistemleriyle ülkenizi savunamayabilirsiniz. Savunamayabileceğiniz durumlara düşebilirsiniz. Bunu geçmişte birkaç defa yaşadık. Hâlâ daha zaman zaman yaşıyoruz. Önce topraklara sahip olmamız lazım ki üzerinde bir şeyler yapabilelim. O yüzden de ben ulusal bağımsızlığımızı birinci sıraya koyuyorum. Havacılık, savunma sanayine baktığımız zaman birkaç sebebi daha var. Bir tanesi refahın göstergesi” dedi.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin savunma ve havacılık sanayisinde de öne çıktığına ve bunun bir refah göstergesi olduğuna dikkat çeken Okyay, “Ülke olarak refah seviyemiz yüksek ise siz demek ki savunma ve havacılık sanayisinde de yatırımlarına devam edeceksiniz. Gelişmiş ülkelerde lokomotif sektörlerden bir tanesi de, bence en önemlisi, savunma ve havacılık sanayi. Çünkü birçok teknoloji bu sektörde ortaya çıkıyor. Yani, savunma ve havacılık sanayinde geliştiriliyor, daha sonra sivil sektöre kopyalanıyor. Öte yandan, çok pahalı bir sektör. Siz yapmadığınız, dışarıdan aldığınız bir savunma ürününü alırken, o ürünün fiyatı kaçla çarpılarak size satılıyor bilmiyorsunuz? Dolayısıyla bu ülkenin cebinden çıkan bir paradır. Bundan bir adım daha kötüsü şu: O ürünün gerçek bedeliyle, size fatura edilen bedel arasındaki farkı ile siz o ürünü aldığınız ülkenin bir sonraki savunma ve havacılık sanayisinin Ar-Ge'sini finanse edersiniz” diye konuştu.

Konferansa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Biga Belediye Başkanı CHP’li İsmail Işık ve çok sayıda öğrenci katıldı.



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