Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm heyecanı

İSTANBUL, () - OKMEYDANI’nda vatandaşları dönüşüm heyecanı sardı. Esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Demircan, Okmeydanı Dönüşüm Projesiyle ilgili soruları da cevaplandırdı.

Başkan Demircan’ın Okmeydanı’nda dönüşüm için ilk kazmayı kısa bir süre içerisinde vuracaklarını söylemesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Okmeydanı esnafının yoğun ilgi gösterdiği programa AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katıldı.

“OKMEYDANI’NIN KURTULUŞU KENTSEL DÖNÜŞÜMDÜR”

Okmeydanı esnafıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Okmeydanı’nda kazmayı vuruyoruz. Van bloklarında oturan arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü 80 kişi geldi imzayı attı ve biz orda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Okmeydanı’nın kurtuluşu her açıdan kentsel dönüşümdür” dedi.

“HER DAİREYE BİR OTOPARK YAPILACAK”

Başkan Demircan ayrıca, “İşin güzel yanı, binaların altında otopark olacak. Yani, yeni yapacağımız her daireye bir otopark yapıyoruz. Diğer adalarda da uzlaşmalar tamamlanması halinde biz dönüşüme hazırız. Tek gayemiz vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Okmeydanı kurmak. Okmeydanı’nın tek kurtuluşu her açıdan kentsel dönüşümdür” ifadelerini kullandı.

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