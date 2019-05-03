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OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda ödüller 9-10 Mayıs’ta verilecek

İstanbul, 3 Mayıs () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenleyeceği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” ödülleri, 9-10 Mayıs’ta...

OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda ödüller 9-10 Mayıs’ta verilecek

İstanbul, 3 Mayıs () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenleyeceği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” ödülleri, 9-10 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi’nde sahiplerini bulacak.
OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla düzenlediği yarışmada, başarılı proje sahipleri 250 bin lira ödül, yurtdışında eğitim ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nde projelerini geliştirme hakkı kazanacak.
Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su M. Gürcan Karakaş “Türkiye’nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü” konulu bir konferans verecek. Bosch-Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Steven Young, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da teknoloji ve mobilite kavramının otomotiv sektörüne yansımasını, dijitalleşmenin sebep olduğu hızlı gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacak.

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