OİB: Otomotiv ihracatı Şubat ayında yüzde 26 artışla 2.8 milyar dolar oldu

İstanbul, 4 Mart () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Şubat ayında yaklaşık yüzde 26 artışla 2.8 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörü, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştiren otomotiv sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 26, ülke olarak en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 22, Ortadoğu ve Afrika Ülkelerine de yüksek oranlı artışlar gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu konuyla ilgili, “Son olarak Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatımız, o tarihten bu yana iki yılı aşkın süredir artmaya devam ediyor. Şubatta Otomotiv Yan Sanayi ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ürün gruplarındaki yüzde 50’ye varan yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu.

“Aylık bazda bir önceki rekor geçen yıl mart ayında gerçekleşmişti. Son olarak Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatımız o günden bu yana son 25 aydır artmaya devam ediyor” dedi.

Şubat ayı ihracatında Otomotiv Yan Sanayi ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ürün gruplarındaki yüzde 50’ye varan yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğuna dikkat çeken Orhan Sabuncu “Şubat ayında AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 26 artarken, Ortadoğu ve Afrika Ülkelerine yönelik de yüksek oranlı artışlar yaşandı” dedi.



Otomotiv yan sanayide artış 28 oldu



Şubat ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 28 artarak 937 milyon dolar, Binek Otomobil ihracatı yüzde 15 artışla bir milyar 69 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 50.5’lik bir artışla 578 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4.0 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, ABD’ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 152, Polonya’ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 51, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 46, Slovenya’ya yüzde 57, Almanya’ya yüzde 163, Hollanda’ya yüzde 71 İspanya’ya yüzde 100 artış oldu.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 37 ihracat artışı görülürken, diğer önemli bir Pazar olan Fransa ihracatında yüzde 59 düşüş gözlemlendi.



Almanya’ya ihracat yüzde 22 arttı



Şubat ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya ihracatı yüzde 22 artışla 409 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 21, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 163 artması etkili olurken ikinci pazar İtalya ihracatı yüzde 24 artışla 320 milyon dolar ve üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık ihracatı ise yüzde 21 artışla 280 milyon dolar oldu.

Yine Fransa’ya yüzde 12, İspanya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 34, Slovenya’ya yüzde 91, Polonya’ya yüzde 35, Hollanda’ya yüzde 36 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yönelik ihracat ise yüzde 7.0 düştü.

İtalya’ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 38, yan sanayi ihracatının yüzde 23 artması etkili olurken, Birleşik Krallık’a eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 51, Fransa’ya da yan sanayi ihracatının yüzde 22, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 46 artması etkili oldu.



AB ülkelerine ihracat yüzde 26 arttı



Ülke grubu bazında da AB ülkelerine ihracat yüzde 26 artışla 2.2 milyar dolar oldu ve AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın ikinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Ortadoğu Ülkelerine yüzde 20, Afrika Ülkelerine yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. (Fotoğraflı)