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OİB: Otomotiv ihracatı Haziran'da 2.5 milyar dolara yükseldi

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün Haziran ayı ihracatı yüzde 2.0 artışla 2.5 milyar dolara yükseldi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik,...

OİB: Otomotiv ihracatı Haziran'da 2.5 milyar dolara yükseldi

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün Haziran ayı ihracatı yüzde 2.0 artışla 2.5 milyar dolara yükseldi.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, sektörün bugüne kadarki en yüksek Haziran ayı ihracatına ulaştırken, binek otomobiller ihracatında ise yüzde 6.0 düşüş yaşandığını belirtti ve ekledi:
"Haziran ayında en önemli pazarlarımızdan Almanya’ya yüzde 2.0, Birleşik Krallık’a yüzde 12, İtalya’ya yüzde 7.0 artış kaydettik. ABD’ye ihracatta ise yüzde 67 düşüş kaydedildi. Bu gelişmede binek otomobiller ihracatında yaşanan azalma etkili oldu."
Ürün grupları bazında bakıldığında, Haziran'da otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 10.5 artarak 900 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 6.0 azalarak 964 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 4.0 yükselerek 467 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 15 azalarak 121 milyon dolar oldu.
Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 2 artışla 382 milyon dolar oldu. En önemli pazarlar arasındaki;
- İtalya’ya yüzde 7.0 artışla 292 milyon dolar,
- Birleşik Krallık’a da 12 artışla 286 milyon dolar ihracat yapıldı.
Diğer pazarlardan;
- Belçika’ya yüzde 32,
- Slovenya’ya yüzde 43,
- Romanya’ya yüzde 54,
- Rusya’ya yüzde 34 ihracat artışı yaşanırken,
- ABD’ye yüzde 67,
- Hollanda ve Avusturya’ya yüzde 17’şer,
- İsveç’e yüzde 25 düşüş yaşandı.

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