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OECD: İstihdamın yarısı otomasyonla yok olabilir, Türkiye en riskli dördüncü ülke

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – Yeni bir araştırma, küresel istihdamın neredeyse yarısının otomasyonla yok olabileceğini ortaya çıkardı. Türkiye imalat sektörü istihdamı ise OECD ülkeleri genelinde en yüksek riske sahip ülkeler...

OECD: İstihdamın yarısı otomasyonla yok olabilir, Türkiye en riskli dördüncü ülke

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – Yeni bir araştırma, küresel istihdamın neredeyse yarısının otomasyonla yok olabileceğini ortaya çıkardı. Türkiye imalat sektörü istihdamı ise OECD ülkeleri genelinde en yüksek riske sahip ülkeler arasında Slovakya, Litvanya ve Yunanistan'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.
The Economist’te yer alan bir habere göre OECD tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, 32 ülke genelinde istihdamın yüzde 14’ü otomasyon karşısında risk altındayken, en az yüzde 70 olasılıkla tamamen otomatikleşebileceği belirtiliyor.
Rapora göre işlerin yüzde 32’si ise yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olasılıkla, giderek artan otomasyon nedeniyle risk altında.
Rapora göre bu veriler ışığında 32 ülke genelinde toplam 210 milyon işin tehlikede olduğu sonucuna varılıyor.
Otomasyonla birlikte en fazla tehlikede olan iş gücü alanları ise yüzde 60’ın üzerinde bir oranla gıda hazırlama, yüzde 60’a yakın bir oranla inşaat, temizlik, araç kullanma, tarım işçiliği, konfeksiyon imalatçılığı, kişisel hizmetler, satış olarak belirtiliyor.
Riski yüzde 50’nin altında olan alanlar ise müşteri hizmetleri, işletme, bilişim teknolojileri, bilim ve mühendislik, sağlık hizmetleri, konaklama hizmetleri ve perakende yönetimi, üst yönetim ve siyaset, öğretmenlik.
Raporda ülkeler arası da bir karşılaştırma yapıldı ve Türkiye’nin istihdamın otomasyon karşısında en fazla risk altında olduğu ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Rapora göre ülkelerin imalat sektörlerinin otomasyon ile istihdamının zarar görme olasılıkları şöyle sıralanıyor:
Ülke                   Risk (%)
Tüm ülkeler         48
Yeni Zelanda       39
Norveç               40
Finlandiya          41
ABD                  41
Kuzey İrlanda     42
Birleşik Krallık   42
İsveç                 43
Hollanda            44
Danimarka         44
Kanada             45
İrlanda             45
Singapur          45
Belçika            46
İsrail                46
Estonya           47
Güney Kore     47
Avusturya        49
Rusya              49
Çek Cumh.      49
Fransa             51
İtalya               52
G.Kıbrıs         52
Polonya           52
Japonya          53
Slovenya         53
İspanya           54
Almanya          54
Şili                  55
Türkiye           55
Yunanistan      57
Litvanya         57
Slovakya        62   
 

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