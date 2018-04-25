OECD: İstihdamın yarısı otomasyonla yok olabilir, Türkiye en riskli dördüncü ülke

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – Yeni bir araştırma, küresel istihdamın neredeyse yarısının otomasyonla yok olabileceğini ortaya çıkardı. Türkiye imalat sektörü istihdamı ise OECD ülkeleri genelinde en yüksek riske sahip ülkeler arasında Slovakya, Litvanya ve Yunanistan'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

The Economist’te yer alan bir habere göre OECD tarafından hazırlanan yeni bir çalışma, 32 ülke genelinde istihdamın yüzde 14’ü otomasyon karşısında risk altındayken, en az yüzde 70 olasılıkla tamamen otomatikleşebileceği belirtiliyor.

Rapora göre işlerin yüzde 32’si ise yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olasılıkla, giderek artan otomasyon nedeniyle risk altında.

Rapora göre bu veriler ışığında 32 ülke genelinde toplam 210 milyon işin tehlikede olduğu sonucuna varılıyor.

Otomasyonla birlikte en fazla tehlikede olan iş gücü alanları ise yüzde 60’ın üzerinde bir oranla gıda hazırlama, yüzde 60’a yakın bir oranla inşaat, temizlik, araç kullanma, tarım işçiliği, konfeksiyon imalatçılığı, kişisel hizmetler, satış olarak belirtiliyor.

Riski yüzde 50’nin altında olan alanlar ise müşteri hizmetleri, işletme, bilişim teknolojileri, bilim ve mühendislik, sağlık hizmetleri, konaklama hizmetleri ve perakende yönetimi, üst yönetim ve siyaset, öğretmenlik.

Raporda ülkeler arası da bir karşılaştırma yapıldı ve Türkiye’nin istihdamın otomasyon karşısında en fazla risk altında olduğu ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Rapora göre ülkelerin imalat sektörlerinin otomasyon ile istihdamının zarar görme olasılıkları şöyle sıralanıyor:

Ülke Risk (%)

Tüm ülkeler 48

Yeni Zelanda 39

Norveç 40

Finlandiya 41

ABD 41

Kuzey İrlanda 42

Birleşik Krallık 42

İsveç 43

Hollanda 44

Danimarka 44

Kanada 45

İrlanda 45

Singapur 45

Belçika 46

İsrail 46

Estonya 47

Güney Kore 47

Avusturya 49

Rusya 49

Çek Cumh. 49

Fransa 51

İtalya 52

G.Kıbrıs 52

Polonya 52

Japonya 53

Slovenya 53

İspanya 54

Almanya 54

Şili 55

Türkiye 55

Yunanistan 57

Litvanya 57

Slovakya 62

