Son Dakika
OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı en düşük düzeyde
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi. OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD genelinde Ağustos ayında işsizlik...
EKONOMİ 09.10.2019, 16:01
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı, verinin yayınlanmaya başladığı Nisan 1998'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD genelinde Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e geriledi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 36 ülkenin üye olduğu OECD'nin işsizlik raporuna göre, işsiz sayısı da bir önceki aydaki 33.25 milyon kişiden 32.91 milyon kişiye geriledi.
OECD'de kadın şsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşüşle yüzde 5.2 düzeyine gerilerken, erkek işsizlik oranı yüzde 5.1 düzeyinde sabit kaldı.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD genelinde Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e geriledi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 36 ülkenin üye olduğu OECD'nin işsizlik raporuna göre, işsiz sayısı da bir önceki aydaki 33.25 milyon kişiden 32.91 milyon kişiye geriledi.
OECD'de kadın şsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşüşle yüzde 5.2 düzeyine gerilerken, erkek işsizlik oranı yüzde 5.1 düzeyinde sabit kaldı.
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2