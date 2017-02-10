'Odun enerjisi, olumsuz etkisi olmayan tek enerji'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRKİYE Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, olumsuz etkisi olmayan, aksine önemli ekolojik katkıları olan tek enerji kaynağının odun enerjisi olduğunu belirtti.

Dünya üzerindeki ekonomik güç odaklarının insanlığı hangi enerji kaynağına yönlendirse o tarafa gidildiğini söyleyen Prof. Dr. Neyişçi, "Türkiye'nin dört bir yanı ormanla çevrili. Biz önce hammaddesi bizde olan enerji seçeneklerini kullanmalıyız. Yenilenebilir odun enerjisi Türkiye'nin enerjisidir. Doğalgaz kadar temiz bir enerji kaynağıdır. Üstelik hammaddesi dışa bağımlı değil, içe dönüktür. Türkiye'deki bilim adamları dünya trendlerini takip etmek yerine hammaddesi ülkemizde olan yeni enerji kaynaklarını bulup üzerine çalışmalı. Bilim adamlarımız maalesef çalışmıyor" dedi.

Doğaya olumsuz etkisi olmayan tek enerji kaynağı olan odun enerjisinin, dünyada yeni trend rüzgar enerjisi ile güneş pillerinden daha zararsız ve güvenilir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neyişçi, "Odunun hala dünyanın en çok kullanılan gerçek yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu Norveç, Almanya, İsveç gibi ülkelerin enerji üretiminde kullanılmak üzere ormanlık alanlar oluşturmasından anlıyoruz. Ormanlık alanlarda üretilen ağaçlar enerji üretimi için kullanıldıkça yerlerine yenileri ekiliyor ve yenilenebilir enerji kaynağı güncel tutuluyor" dedi.

Tüm enerji kaynakları, güneş panelleri, rüzgar türbinleri dahil olmak üzere çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğunu aktaran Prof. Dr. Neyişçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Olumsuz etkisi olmayan, aksine önemli ekolojik katkıları olan tek enerji kaynağı odun enerjisidir ve hala dünyanın en çok kullanılan gerçek yenilenebilir enerji kaynağıdır. Norveç, Almanya, Avusturya ve İsveç gibi ülkeler enerji gereksinimlerinin yüzde 20'den fazlasını odundan sağlıyor. Sadece seralarda odun bitki kökenli pelletlerin (preslenmiş bitki artığı) kullanımı bile Antalya'nın hava kalitesini önemli ölçüde yükseltebilir. Odun tamamen yerel, çevre dostu, yerel istihdam yaratan ve ekolojik artısı olan tek yakıttır. Odun temelli enerji, tümüyle yerel bir enerji kaynağıdır. Devletimizin hızla pelletli sobaları başta devlet kurumları, okullar ve kamu binalarında kullanıma sunması önemlidir. Üstelik dış enerji kaynaklı enerji bağımlılığımızı tamamen içeri dönük enerji kaynaklarını kullanarak ortadan kaldırabiliriz. Rüzgar türbinleri, güneş pillerinin çok yakında ne kadar çevreye zarar verdiğini konuşmaya başlayacağız. Onların atıkları nasıl bertaraf edilecek. Yapıldıkları tarla benzeri alanların üzerinde yarattıkları olumsuzluklar tartışılacak. Odun enerjisi iyi kullanılırsa verimli sobalarda veya fırınlarda yaktığımızda çevre üzerinde çok az etkisi olan bir enerji kaynağı. Üstelik Türkiye'nin dört bir tarafında ormanlık alan var. Avrupa'nın birçok ülkesinde enerji için kullanılan ormanlık alanlar kuruluyor. Pellet odun parçaları, sera artıkları orman yangınına neden olan küçük yanıcıları bile bu pelletlere çevirerek enerji üretimi için kullanılıyor."

FOTOĞRAFLI