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ODTÜ / Bilim Kafe: Bu Yapay Zeka da Çok Olmuyor mu?

İstanbul, 15 Mart () – Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlediği bilim insanları ile halka açık mekanlarda söyleşiler serisi “Bilim Kafe” yarın İstanbul’da gerçekleşiyor. Etkinlikte; yeni teknoloji çağının itici gücü...

ODTÜ / Bilim Kafe: Bu Yapay Zeka da Çok Olmuyor mu?

İstanbul, 15 Mart () – Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) düzenlediği bilim insanları ile halka açık mekanlarda söyleşiler serisi “Bilim Kafe” yarın İstanbul’da gerçekleşiyor. Etkinlikte; yeni teknoloji çağının itici gücü olacak ve yaşamlarımızı daha önce olmadığı şekilde değiştirip çığır açacak “Yapay Zeka-Makinalar Çağı” konuşulacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Mezunlar Dernekleri işbirliğinde, toplumu ilgilendiren konularda bilim insanları ile halka açık mekanlarda söyleşiler yapılmasına yönelik düzenlenen Bilim Kafe projesinin sekizincisi; İstanbul’da, 16 Mart 2018 Cuma günü saat 20:00’de, Türk Alman Kitabevi & Cafe'de (Şahkulu Mahallesi, İstiklal Cad. No:237 Beyoğlu) yapılacak. Bilim Kafe etkinliğinde; ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin, “Bu Yapay Zeka da Çok Olmuyor mu?” başlıklı konuşmasıyla, yeni teknoloji çağının itici gücü yapay zeka hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Detaylı bilgi ve geçmiş bilim kafe etkinlikleri için www.bilimkafe.metu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

“Bilim Kafe” Hakkında

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan “Cafe Scientifique” etkinliklerinin Türkiye’de gerçekleştirilen ilk uygulaması olan  “Bilim Kafe” etkinliği; ODTÜ Bilim İletişimi Grubu’nun (BiG) bilimi topluma sevdirmek ve farkındalığı artırmak misyonu doğrultusunda, toplumu ilgilendiren konularda, kafe, gençlik merkezi gibi halka açık alanlarda, ODTÜ’lü akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen söyleşilerden oluşuyor. Türkiye’de ilk defa ODTÜ tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin ilki Mersin’de “kuraklık” devamında Eskişehir’de “Palm Yağı”, Antalya’da “radyasyon”, Adana’da "girişimcilik”, Kuzey Kıbrıs’ta “güneş enerjisi”, İzmir’de “sınav stresi”, Gazi Antep’te “Göbekli Tepe” üzerine düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin Hakkında

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi ardından Penn State Üniversitesi’nden “en iyi tez ödülü” ile doktora derecesini alan Dr. Ertekin; MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de yürüttüğü çalışmaları ile MIT Intelligence Initiative tarafından burs fonları ile desteklenen ilk araştırmacılardandır. ODTÜ ve MIT’de yapay zeka bilimi ve teknolojileri; enerji, endüstri 4.0 ve IoT alanlarında akıllı sistemler üzerine projeler yürütmeye devam ediyor.

Mezun İlişkileri

ODTÜ; sunduğu eğitim-öğretim ortamının yanı sıra kültür, sanat, spor olanaklarıyla bugün Türkiye’nin 72 farklı şehrinden gelen öğrencileri ağırlıyor. Yurt içinde 15 ayrı şehirdeki mezunlar dernekleri ve üç ayrı şehirdeki temsilcilikleriyle öğrencilerin öğrenimleri sonrasında ODTÜ ile bağlarını sürdürmelerini amaçlıyor.

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