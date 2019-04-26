Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), () - EGE Bölgesi'nin 'patates ambarı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, tarlada 5 lira olan ürünün kilogram fiyatının, farklı illerde başlanan hasatla 3,5 liraya düştüğünü belirtti. Üreticiler, patatesin kilogram fiyatının 2,5 liranın altına düşmesi durumunda ise zarar edeceklerini kaydetti.

Ödemiş Ziraat Odası 2'nci Başkanı Mehmet Dinlenmez, patates fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. 50'şer kiloluk çuvallanan ürünün tarlada kilogram fiyatının 5 liradan 3,5 liraya düştüğünü belirtti. Patates üretilen birçok ilde hasat yapılmaya başlanmasıyla ürünün piyasada bollaşmasının, fiyatlardaki düşünün nedeni olduğunu kaydetti. Tüketicinin düşen fiyatlardan memnun olacağını belirten Dinlenmez, ürünün fiyatının 2,5 liranın altına inmesi halinde ise çiftçinin olumsuz etkileneceğini söyledi. Mazot, gübre, elektrik, ilaç ve tohum fiyatlarından oluşan girdi maliyetleri nedeniyle yapılan masrafın karşılanamayacağını kaydeden Dinlenmez, "Üretici geçen yıllardan zaten borçlu. Yaz patatesinin toprak altında 2,5 lira olması bekleniyor. 2,5 liradan aşağı olursa üretici bundan zarar eder. Bu bakımdan devlet büyüklerimizin girdi maliyetlerini düşürmesini ve üreticimize yapılan desteklemeyi biraz daha artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Patates üreticilerinden Mustafa Abacı, kış patatesinin yanı sıra Ödemiş'te yeni sezon ürün hasadı için de hazırlıkların başladığını belirterek, "Bu da fiyatların az da olsa düşmesine neden oldu; ancak fiyatların çok aşırı derecede düşmesi mümkün değil. Bunun nedeni ise ekimin az olması. Üreticinin daha çok üretime yönelebilmesi için devletimizin girdi fiyatlarında üreticiye destek olması, üretimin çoğalmasına neden olacak, bu da fiyatları düşürecektir" dedi.

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