Ödemenin Sosyal Medya hali; Para Devrimi

Akademisyen Lana Swartz, makro ekonominin en önemli göstergesi olan paranın gelişen teknolojilerle birlikte değişen kimliğini ele aldığı Para Devrimi kitabında, paranın sadece bir ödeme aracı değil aynı zamanda yeni iletişim mecrası olduğunu tespitleriyle ortaya koyuyor. Gelişen teknolojilerin etkisiyle hayatımızda yer edinen yeni finansal teknolojilerin geleneksel teknolojilerin yerini almasıyla hayatımızda yaşanan değişimlere projeksiyon tutuyor. Dünden bugüne uzanan para devrimini tarihi açıdan ele alan yazar, bugünün teknolojilerinde “Fin-tek” start-up’lardan, kripto paralara kadar uzanan görünmez teknolojilerin yarattığı değişimi gözler önüne seriyor.

Akademisyen Lana Swartz, Fups Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tosmur’un önsözüyle raflardaki yerini alan kitabında, yaşadığımız para devrimini tarihi açıdan ele alırken, paranın bir iletişim mecrası olduğunun altını çizerek okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Nakit, kart, aplikasyon ya da kripto paranın bizi topluma entegre eden ya da toplumun dışına iten enformasyon kaynağı olduğunun altını çizen yazar, yeni teknolojileri kullanarak yapılan en basit ödemelerin bile yarattığı etkiye dikkat çekiyor.

Dijital Cüzdanlar Nereye Koşuyor?

Swartz, kitabında “Paranın yeni biçimleri yeni kimlik, yeni topluluk, yeni güç formlarını da beraberinde getirir” görüşünden yola çıkarak paranın ulus devletlerin sembolü olarak kalıp kalmayacağı sorusunun cevabını arıyor. Yeni nesil mobil ödeme sistemleri olarak tanımlanan dijital cüzdanlar aracılığıyla yapılan para transferleriyle elde edilen geliri, çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor.

Paranın Yeni Adı

Paranın iletişimi kitabı, PARANIN İLETİŞİMİ: Para Nasıl Sosyal Medya Haline Geldi?, İŞLEMSEL GEÇMİŞLER: Bir İletişim Biçimi Olarak Paranın Kısa Tarihi, İŞLEMSEL KİMLİKLER: Yeni Parayla Ödeme Yapmak, İŞLEMSEL POLİTİKALAR: Ödeme Almak ve Almamak, İŞLEMSEL BELLEKLER: Sosyal Ödemeler ve Veri Ekonomileri, İŞLEMSEL TOPLULUKLAR: Sadakat ve Dijital Para, İŞLEMSEL GELECEK: Yeni Parayla Yaşamak adlı 7 bölümden oluşuyor.