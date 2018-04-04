Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

ÖDED/Eliaçık: Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı”

İstanbul, 4 Nisan () - Sanal para birimi bitcoin, sert yükseliş ve düşüşlerle dikkatleri üzerine çekerken, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Bitcoin, kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Bitcoin'e...

ÖDED/Eliaçık: Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı”

İstanbul, 4 Nisan () - Sanal para birimi bitcoin, sert yükseliş ve düşüşlerle dikkatleri üzerine çekerken, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, “Bitcoin, kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı” dedi.
Eliaçık, Bitcoin'i yatırım aracından çok, 1600'lerdeki lale soğanı örneğine benzetti ve ekledi: “Bitcoin sanal para tanımına dâhil olan ancak tam karşılığı olmayan ve mevzuatta da tanımı yapılmamış bir kripto para. Dolayısıyla bitcoin'i yatırım aracından ziyade 1600'lü yıllarda lale soğanı örneğine benzetiyorum. Lale soğanı için insanlar o dönemlerde ‘Bugün alırsam yarın kazançlı çıkarım' diyordu ancak balon patladığında alıcısı kalmadı ve bu nedenle de yatırım yapan insanlarda yıkıcı etkisi oldu. İşte bitcoin'i de aynı bu etkiyi yaratacak bir araç olarak değerlendiriyorum. Bitcoin de lale soğanı örneğinde olduğu gibi her an patlayabilir.”
Bitcoin'in finansal bir ürün, hizmet ya da para olmadığını vurgulayan Eliaçık, “Bitcoin bunların tamamen dışında yer alıyor ve dolayısıyla ayrı bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor. Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Esasen bitcoin'e yatırım yapmanın Çiftlikbank'a yatırımdan farkı yok. Tüm bu nedenlerden ötürü sanal para birimlerine yatırım yapılmasına da sıcak bakmıyorum ve sakıncalı buluyorum” dedi.
Finansal teknoloji şirketleri olarak tek bir işe odaklandıklarını ve o işi erişilebilir kılmayaçalıştıklarını söyleyen ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, şöyle konuştu:
“Elektronik para ve ödeme kuruluşları olarak Dünya Bankası araştırmalarına göre Türkiye'de herhangi bir finansal hizmet kullanmayan ve hesabı olmayan 25 milyondan fazla kitleye erişerek onları finans dünyasının içine çekmeye çalışıyoruz.
“BDDK'ya tabi olarak faaliyetlerini sıkı düzenlemeler çerçevesinde yürüten şirketleriz.
“Kripto para dünyası çok geniş ve hem fintekler hem de son kullanıcılar açısından farklı fırsatları barındırıyor.
“Bitcoin'in çok daha olumlu ve ülkemize katma değer sağlayacak alanları ortaya çıkarmamıza ve anlatmamıza engel olduğunu düşünüyorum.”
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314