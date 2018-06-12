ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık: "Fonların Fonu" dönemi başladı.

Elif Varan / İstanbul, 12 Haziran () - Sermaye şirketlerine ve projelere finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığının bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen kararın yürürlüğe girmesini değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, "Finteklere lig atlatacak ‘Fonların Fonu' dönemi başladı" dedi.

Karara ilişkin bir açıklama yapan Burhan Eliaçık, "Bu karar, fintekler için milat niteliği taşıyor" dedi. Global pazardaki rekabette güçlü bir biçimde kendimizi göstermemize zemin hazırlayacak ve 1 milyar USD değerlemeye ulaşan şirketlere ulaşmamızı sağlayacak en önemli adımlardan biri; şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, finteklere lig atlatacak ‘Fonların Fonu' dönemi başladı" dedi.

Eliaçık kararı, "Türkiye'deki girişimcilik ve fintek ekosistemi için son derece önemli olan bu gelişme" diye nitelendirdi ve ekledi:

"Bu karar, fintekler için milat niteliği taşıyor. Global pazardaki rekabette güçlü bir biçimde kendimizi göstermemize zemin hazırlayacak ve 1 milyar USD değerlemeye ulaşan şirketlere ulaşmamızı sağlayacak en önemli adımlardan biri.

"Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, finteklere lig atlatacak ‘Fonların Fonu' dönemi başladı.

"Ülkemizde mevcut kamu destekli yatırım prosedürlerinin uzun ve zorlu olması, bu nedenle girişimcilerin vakit kaybetmesi nedeniyle mevcut teşvik modellerinin istenen sonucu vermediğini; en sağlıklı çözümün ‘Fonların Fonu' modeli olduğunu vurguladık.

"Kamunun bu fonlara kaynak aktarmasını önerdik. Bu adımla birlikte dünya çapında etkin fintekler çıkarmamız için en gerekli ihtiyaçlardan birinin karşılandığını söyleyebiliriz."

Sermaye şirketlerine finansman sağlayan girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığının bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar liraya kadar ulaşabilecek.