ODD: Otomobil satışları 2017'de yüzde 4.52 azaldı

İstanbul, 5 Ocak () - Otomobil satışları Aralık ayında yüzde 8.0 azaldı ve yıllık satışlar yüzde 4.52 düşüşle 722 bin 759 adete geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, 2017 yılında hafif ticari araç pazarı yüzde 2.93 artarak 233 bin 435 adete yükseldi ve böylece Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2017'de yüzde 2.8 azalarak 956 bin 194 adete düştü.

ODD'den yapılan açıklamaya göre Aralık ayında;

- otomobil satışları yüzde 7.73 düşüşle 99 bin 694 adete gerilerken,

- hafif ticari araç satışları yüzde 7.91 artışla 36 bin 546 adete çıktı ve

- otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4.0 azalışla 136 bin 240 adete geriledi.

