Ocak’ta en çok BİST100 kazandırdı, dolar kaybettirdi

İstanbul, 8 Şubat () – Finansal yatırım araçları arasında, Ocak ayında en yüksek getiri yüzde 3.36 ile BİST100 kazandırırken, dolar yüzde 0.04 ile yatırımcısına kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ocak ayı verilerine göre:

“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3.71, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.21, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.03, euro yüzde 0.92 ve dolar yüzde 0.57 kazandırdı.

“TÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına külçe altın yüzde 3,09, DİBS yüzde 0.04 2,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.42, euro yüzde 0.31 kazandırırken; dolar, yatırımcısına yüzde 0.04 kaybettirdi.

“DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına yüzde 15.51 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.9 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.94 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.46 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.22 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38.2, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 31.74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.” (Grafik)