Ocak ayında protesto edilen senet tutarında patlama

İstanbul, 21 Şubat () – Türkiye genelinde Ocak ayında protesto edilen senetlerin sayısı yalnızca yüzde 2.8 artarken, toplam turarında patlama yaşandı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, 2017 yılının ilk ayında protesto edilen senetlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artışla 85 bin adete çıktı.

Buna karşılık, aynı dönemde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ise yüzde 37.8 gibi çok büyük oranda artarak 1.3 milyar liraya fırladı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25’ini İstanbul'dakiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 12 pay ile Kocaeli, yüzde 8 pay ile Ankara, yüzde 6 pay ile İzmir ve yüzde 5 pay ile Konya izledi.

Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.