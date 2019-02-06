Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler

OCAK ayında ekonomi gündemine damga vuran gelişmeler belirlendi. Araştırmaya göre, dolar 204 bin 771 haberle ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın ise 26 bin 233 habere konu oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada ocak ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Araştırmaya göre, yılın ilk ayında yüzde bir değer kaybeden dolar kuru, yeni yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve özellikle doların güç kaybetmesi, altını yeniden ön plana çıkardı. Dolar, 204 bin 771 haberle ocak ayında en çok konuşulan ekonomi başlığı olurken, altın medyada 26 bin 233 haberle yer aldı.

Ocak ayı enflasyonu ise bir önceki aya oranla yüzde 1.06, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 1,06 arttı. TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 1.00 artmasını, yıllık enflasyonun ise yüzde 20.30'da kalmasını bekliyordu. Enflasyon konusu, medyada 70 bin 499 habere konu oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre, ocak ayında ihracat, özel ticaret sistemine göre yüzde 5,93 artışla 13,71 milyar dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise yüzde 6,3 artışla ocak ayında 13,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken, AB'nin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 51,3 oldu. MTM’nin araştırmasına göre ihracat, ocak ayının 102 bin haberle medyada en çok yer alan ikinci ekonomi başlığı oldu.

GELİR VERGİSİ REFORM PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gelir vergisinde yapılan düzenleme, geçtiğimiz ayın öne çıkan konularından bir diğeriydi. Yapılan düzenleme ile kıdem tazminatındaki gelir vergisi kesintisinin iade edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, 27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren gelir vergisi düzenlemesi ile öne çıkan vergi konusunun, ocak ayı kapsamında yapılan medya araştırmasında 89 bin 279 habere yansıdığı belirlendi.