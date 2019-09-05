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NYT-Çin ekonomiye destek için zorunlu karşılıkları düşürecek
Çin'de kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ekonomiyi desteklemek üzere kredi genişlemesini sağlamak için bankaların "zorunlu karşılık oranlarının" indirileceği belirtildi. New York Times gazetesinin haberine göre, Çin'in...
EKONOMİ 05.09.2019, 10:40
Çin'de kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ekonomiyi desteklemek üzere kredi genişlemesini sağlamak için bankaların "zorunlu karşılık oranlarının" indirileceği belirtildi.
New York Times gazetesinin haberine göre, Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası’nın (PBOC), ABD ile yaşanan ticaret savaşının etkisiyle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için bu yıl zorunlu karlılık oranlarında daha fazla indirime gitmesi bekleniyordu.
Zorunlu karşılık oranı, bankaların rezervde tutması gereken nakit payını tanımlıyor ve bu oranın düşürülmesi bankaların daha fazla fon aktarmasına olanak tanıyor.
Başbakan Li Keqiang’ın başkanlık ettiği Devlet Konseyi'nin açıklamasında, "Şu anda dış çevre daha karmaşık ve sert hale geliyor ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı artıyor" denildi.
Açıklamada hem geniş hem de hedefli rezerv gereksinim oranı düşüşlerinin finansal kurumlara daha fazla fonlama olanağı yaratacağı ve reel ekonomiye olan desteği artıracak araçlar olarak kullanacağı vurgulandı.
Çin Merkez Bankası, karşılık oranını son olarak Ocak ayında düşürmüştü. İki aşamada toplam 100 baz puan düşürülen oran sayesinde ve finansal kesim 116 milyar dolar tutarında borç verilebilir fon yaratmıştı.
New York Times gazetesinin haberine göre, Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası’nın (PBOC), ABD ile yaşanan ticaret savaşının etkisiyle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için bu yıl zorunlu karlılık oranlarında daha fazla indirime gitmesi bekleniyordu.
Zorunlu karşılık oranı, bankaların rezervde tutması gereken nakit payını tanımlıyor ve bu oranın düşürülmesi bankaların daha fazla fon aktarmasına olanak tanıyor.
Başbakan Li Keqiang’ın başkanlık ettiği Devlet Konseyi'nin açıklamasında, "Şu anda dış çevre daha karmaşık ve sert hale geliyor ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı artıyor" denildi.
Açıklamada hem geniş hem de hedefli rezerv gereksinim oranı düşüşlerinin finansal kurumlara daha fazla fonlama olanağı yaratacağı ve reel ekonomiye olan desteği artıracak araçlar olarak kullanacağı vurgulandı.
Çin Merkez Bankası, karşılık oranını son olarak Ocak ayında düşürmüştü. İki aşamada toplam 100 baz puan düşürülen oran sayesinde ve finansal kesim 116 milyar dolar tutarında borç verilebilir fon yaratmıştı.
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