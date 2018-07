NSE Nasdaq ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Temmuz () – ABD merkezli özel sermayeli borsa Nasdaq, Hindistan Ulusal Borsası’na (NSE) özelleştirilmiş genel takas, risk yönetimi ve hesap teknolojisi sunması kapsamında NSE ile anlaşma imzaladı.

Ticaret sonrası anlaşmasına ek olarak Nasdaq aynı zamanda NSE’nin küresel olarak yerleştirme proje arttırma kapasitesini geliştirmek için NSE teknoloji birimiyle de bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu iki borsa aynı zamanda listeleme, kurumsal ve piyasa servisleri ve ürün, süre.ç ve teknolojisdeki very ve yenilikler kapsamında keşfedilecek iş imkânları adına bir Uzlaşı Belgesi (Memorandum of Understanding – MOU) imzaladı.

Yeni ticaret sonrası teknolojisi, NSE’nin şu an National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) tarafından tönetilen takas ve hesap sistemlerinin yerini alacak. Söz konusu teknoloji, gelişmiş mimarisiyle bütün varlık sınıflarının aynı sistem içerisinde takas edilebilip hesaplanmasına olanak tanıyacak.

Modern ve esnek bir teknoloji ile desteklenen yeni değişikliklerin verimliliği ve piyasanın etkisini arttıracağı ve uluslararası standardda ticaret sonrası oluşabilecek olası riskleri azaltacğı belirtildi.

NSE Yönetim Drektörü ve CEO’su Vikram Limaye konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Gün geçtikçe ürünler ve etkili risk Yönetimi kapsamında artan piyasa talepleri, modellerimizi geliştirmemizi gerektiriyor.

“NSE teknolojik sorun çözümlerinde her zaman lider olmuştur. NSCCL’nin Nasdaq ile gerçekleştirdiği anlaşma bize platformumuzu geliştirmemiz ve ticaret sonrası teslim kapasitemizi arttırmamız için imkân sağlayacaktır.

“Bizim taleplerimiz için özelleştirilen bu yeni teknoloji platformu NSCCL’nin de gelişen ekosistemde tetikte kalarak gelişmesine olanak sağlayacak. Nasdaq ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın iki borsa grubu arasındaki ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşıyarak, iki ülkedeki sermaye piyasalarına da katkı sağlayacaktır.”